Высокоточные удары по военной и коммуникационной инфраструктуре Украины могут получить новое качество. Такую оценку дал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, спутниковая группировка «Рассвет» существенно расширит потенциал ВС России в ходе специальной военной операции. Это, как он подчеркнул, главное для российской стороны.

Коротченко связал наращивание возможностей с целью завершить СВО на условиях, сформулированных президентом России. Сама группировка, по его мнению, обеспечит высокоточное применение беспилотников по территории противника.

Задача — максимально ослабить и уничтожить промышленную опору и инфраструктуру Зеленского. Об этом аналитик заявил прямо.

Он также указал, что «Рассвет» даёт новое качество при нанесении ударов по ряду важных объектов Украины. Речь идёт о максимизации поражающего эффекта по военным и коммуникационным объектам.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно просил Дональда Трампа ввести санкции против компаний, которые участвуют в создании спутниковой системы «Рассвет». Об этом он рассказал в интервью Financial Times. Тем не менее российские эксперты считают, что Трамп не заблокирует «Рассвет» по просьбе бывшего комика.