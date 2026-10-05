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Опубликовано 5 октября, 13:46

«Рассвет» и закат Зеленского: Почему Трамп не заблокирует российский аналог Starlink

Американист Блохин: Трамп не заблокирует «Рассвет» по просьбе Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ни Дональд Трамп, ни любой другой президент США не согласится блокировать российскую спутниковую систему «Рассвет» по просьбе Владимира Зеленского, заявил американист Константин Блохин. По его оценке, такой шаг грозил бы прямым военным столкновением между Вашингтоном и Москвой.

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В беседе с «Ридусом» эксперт пояснил, что вмешательство США в работу российской группировки вывело бы конфликт на новый уровень. Противостояние распространилось бы на космос, а американская сторона оказалась бы непосредственным участником боевых действий.

Политолог полагает, что Зеленский стремится втянуть США в конфликт и расширить его масштабы, чтобы исключить переговоры и договорённости с Россией. Однако риски делают подобный сценарий маловероятным независимо от того, кто возглавляет Белый дом.

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Напомним, Владимир Зеленский неоднократно просил Дональда Трампа ввести санкции против компаний, которые участвуют в создании спутниковой системы «Рассвет». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

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Борис Эльфанд
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