Зеленский просит Трампа ударить санкциями по российскому аналогу Starlink

Владимир Зеленский неоднократно просил президента США Дональда Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в создании спутниковой системы «Рассвет» — российского конкурента Starlink. Об этом украинский главарь рассказал Financial Times.

По словам Зеленского, эту тему он поднимал перед Трампом несколько раз, в том числе во время их недавней встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Украинская сторона утверждает, что Китай помогает России с технологиями для проекта.

Главная тревога Киева связана с возможным военным применением низкоорбитальной группировки. Зеленский считает, что стабильная спутниковая связь позволит России точнее управлять беспилотниками и наносить удары в режиме реального времени. По его оценке, «Рассвет» может выйти на рабочий уровень к концу 2026-го — началу 2027 года.

При этом сама Украина продолжает добиваться расширения возможностей американского Starlink. Ранее Зеленский просил Трампа помочь получить разрешение на использование спутниковой связи для беспилотников, действующих над российской территорией, однако американский президент тогда не поддержал этот запрос.