Не клон, а конкурент: Путин рассказал о российской спутниковой системе лучше Starlink

Россия вывела на орбиту дополнительную партию аппаратов для своей спутниковой группировки связи. О технологическом решении в беседе с участниками спецоперации рассказал президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что отечественная разработка превосходит зарубежную систему Starlink. По его словам, такая технология в стране уже есть и активно внедряется.

Заявление прозвучало в ответ на просьбу одного из военнослужащих создать аналог американской сети. Президент уточнил, что недавно запущено 16 новых космических аппаратов.

Однако Владимир Путин признал текущий масштаб группировки недостаточным. Он акцентировал внимание на необходимости наращивания количества спутников.

Ключевой вопрос, стоящий сейчас, по мнению президента, — это не технологическое или интеллектуальное отставание. Он заверил, что эти задачи уже успешно решены.

Вся дальнейшая работа, как заключил глава государства, будет сосредоточена именно на экстенсивном росте орбитальной сети. Страна продолжит методично увеличивать число аппаратов для устойчивой связи.