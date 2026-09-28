«Рассвет» над зоной СВО: Военный эксперт раскрыл преимущества российских спутников

Российская спутниковая группировка «Рассвет» позволит операторам управлять беспилотниками с видеокамерами, находясь в глубоком тылу, рассказал в беседе с 360.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, военнослужащие смогут получать изображение с камеры «Герани» и точно наводить аппарат на цель, оставаясь далеко от зоны боевых действий.

Для этого группировка должна обеспечить бойцов постоянным и стабильным интернетом, особенно необходимым операторам дронов. Сейчас, пояснил специалист, российские военные используют mesh-связь: в такой сети один беспилотник передаёт сигнал для другого, выступая ретранслятором.

Технология позволяет обмениваться данными примерно на расстоянии 150 километров, однако по пропускной способности заметно уступает спутниковому интернету. Именно перспективой применения «Рассвета» Армией России военный эксперт объяснил беспокойство украинских властей.

Ранее советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам предупредил об угрозе, которую может создать расширение «Рассвета». По его оценке, на Украине недооценивают способность России быстро нарастить число спутников.