В Кремле рассказали, чего ждут от российского конкурента Starlink
Песков надеется, что система «Рассвет» заработает эффективно как можно скорее
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В Кремле высказались о перспективах российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затронул тему в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».
«Давайте дождёмся, когда наша система заработает… Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», — сказал представитель Кремля.
«Рассвет» создаёт российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Система должна обеспечить широкополосную спутниковую связь, в том числе в удалённых районах и на подвижных объектах.
Ранее Life.ru рассказывал о первом использовании спутниковой связи «Бюро 1440» для передачи данных дистанционного электронного голосования в Заполярье. Эксперимент прошёл в Ненецком автономном округе, где возможности обычной наземной связи ограничены. До этого Life.ru писал о выводе на орбиту первых 16 аппаратов целевой группировки «Рассвет».
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