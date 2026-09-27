Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 09:21

В Кремле рассказали, чего ждут от российского конкурента Starlink

Песков надеется, что система «Рассвет» заработает эффективно как можно скорее

Обложка © Telegram / bureau_1440

Обложка © Telegram / bureau_1440

В Кремле высказались о перспективах российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затронул тему в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

«Давайте дождёмся, когда наша система заработает… Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», — сказал представитель Кремля.

«Рассвет» создаёт российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Система должна обеспечить широкополосную спутниковую связь, в том числе в удалённых районах и на подвижных объектах.

Сибига требует убрать Украину из зоны спутников «Рассвет» из-за угрозы ВСУ
Сибига требует убрать Украину из зоны спутников «Рассвет» из-за угрозы ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о первом использовании спутниковой связи «Бюро 1440» для передачи данных дистанционного электронного голосования в Заполярье. Эксперимент прошёл в Ненецком автономном округе, где возможности обычной наземной связи ограничены. До этого Life.ru писал о выводе на орбиту первых 16 аппаратов целевой группировки «Рассвет».

Больше новостей о российских спутниках, запусках и космических технологиях — в разделе «Космос» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar