В Кремле рассказали, чего ждут от российского конкурента Starlink

В Кремле высказались о перспективах российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затронул тему в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

«Давайте дождёмся, когда наша система заработает… Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», — сказал представитель Кремля.

«Рассвет» создаёт российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Система должна обеспечить широкополосную спутниковую связь, в том числе в удалённых районах и на подвижных объектах.