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Опубликовано 24 сентября, 09:09

Подавляющую космические спутники Британию предупредили о риске войны с Россией

Полковник Ходарёнок: Лондон использованием радиопомех может спровоцировать войну

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Целенаправленное подавление российских спутников может расцениваться как начало боевых действий даже в мирное время, предупредил полковник в отставке Михаил Ходарёнок. Так он оценил сообщения об использовании Великобританией средств, мешающих работе космических аппаратов других стран.

От спутников зависят навигация, применение высокоточного оружия, современные средства связи и передача больших объёмов информации. Особенно тяжёлыми могут оказаться последствия для системы предупреждения о ракетном нападении.

«К примеру, подавленная система предупреждения о ракетном нападении — достаточно тяжёлый случай будет для нас: связи нет космической. Сами понимаете, к чему это приведёт», — отметил военный эксперт в интервью «Газете.ru».

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Напомним, ранее британские военные начали глушить спутники других стран с помощью наземной системы. Среди её задач — препятствовать наблюдению за подлодками с ядерным оружием и скрывать секретные военные операции.

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Борис Эльфанд
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