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Опубликовано 23 сентября, 19:40

Британские военные начали блокировать работу спутников других стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3Dsculptor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3Dsculptor

Британские военные запустили наземную систему, чтобы глушить или блокировать работу спутников других стран. Таким образом они стремятся снизить угрозы для своих вооружённых сил. Об этом сообщила Би-би-си.

Королевские ВВС применяли эту систему в 2025 году для «сдерживания противников». Её используют для противодействия спутникам государств, которые Лондон относит к враждебным.

Система нужна в том числе для того, чтобы спутники других стран не отслеживали перемещения британских подводных лодок с ядерным оружием. Кроме того, её рассматривают как средство защиты секретных военных операций, включая действия с участием сил специального назначения. Доподлинно неизвестно, кто именно предоставил технологию для разработки такой системы.

Источники считают, что наземные противоспутниковые системы есть и у некоторых других государств.

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Лия Мурадьян
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