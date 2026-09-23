Британские военные начали блокировать работу спутников других стран

Британские военные запустили наземную систему, чтобы глушить или блокировать работу спутников других стран. Таким образом они стремятся снизить угрозы для своих вооружённых сил. Об этом сообщила Би-би-си.

Королевские ВВС применяли эту систему в 2025 году для «сдерживания противников». Её используют для противодействия спутникам государств, которые Лондон относит к враждебным.

Система нужна в том числе для того, чтобы спутники других стран не отслеживали перемещения британских подводных лодок с ядерным оружием. Кроме того, её рассматривают как средство защиты секретных военных операций, включая действия с участием сил специального назначения. Доподлинно неизвестно, кто именно предоставил технологию для разработки такой системы.

Источники считают, что наземные противоспутниковые системы есть и у некоторых других государств.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что количество российских космических аппаратов на орбите приблизилось к 400. Около 60 спутников Россия вывела в космос с начала 2026 года. В числе российских космических аппаратов находятся спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.