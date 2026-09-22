Почти 400 аппаратов над Землёй: Баканов раскрыл число запущенных в 2026 году спутников РФ

Число российских космических аппаратов на орбите приблизилось к 400, причём около 60 из них были запущены с начала 2026 года. Такие данные глава Роскосмоса Дмитрий Баканов привёл на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту», — сообщил руководитель госкорпорации.

В их числе спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. По словам Баканова, с учётом новых запусков совокупная российская группировка насчитывает уже почти четыре сотни единиц.

Тема её дальнейшего развития поднималась буквально несколько дней назад. 18 сентября президент России Владимир Путин поручил полностью завершить формирование российской орбитальной группировки, отметив значение спутников для навигации, связи и других задач.