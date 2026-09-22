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Опубликовано 22 сентября, 09:30

Почти 400 аппаратов над Землёй: Баканов раскрыл число запущенных в 2026 году спутников РФ

Баканов: Россия вывела на орбиту около 60 аппаратов в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Число российских космических аппаратов на орбите приблизилось к 400, причём около 60 из них были запущены с начала 2026 года. Такие данные глава Роскосмоса Дмитрий Баканов привёл на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту», — сообщил руководитель госкорпорации.

В их числе спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. По словам Баканова, с учётом новых запусков совокупная российская группировка насчитывает уже почти четыре сотни единиц.

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Тема её дальнейшего развития поднималась буквально несколько дней назад. 18 сентября президент России Владимир Путин поручил полностью завершить формирование российской орбитальной группировки, отметив значение спутников для навигации, связи и других задач.

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