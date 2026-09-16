Разделяют 100 млн км: Роскосмос показал «встречу» Луны и Венеры
Роскосмос показал «сближение» Луны и Венеры над Россией
Обложка © Max / Роскосмос / Тимофей Иванов
Роскосмос показал эффектные кадры сближения Луны и Венеры. На фотографиях планета оказалась рядом с тонким лунным серпом, край которого едва заметно прошёл перед ней.
Небесное явление вечером 14 сентября могли наблюдать жители западных и южных регионов России. С Земли казалось, будто два космических объекта почти соприкоснулись. Однако близость была лишь оптическим эффектом. В действительности Луну и Венеру в этот момент разделяло около 100 миллионов километров.
Снимки сделал сотрудник Волгоградского планетария Тимофей Иванов. Для съёмки он установил камеру смартфона у окуляра телескопа. Покрытием в астрономии называют явление, при котором более близкое к наблюдателю небесное тело заслоняет другое. В этот раз перед Венерой прошёл край лунного диска.
Как сообщалось, Луна в сентябре дважды прошла рядом с планетами. 9 сентября она сблизилась с Юпитером, а 14-го — с Венерой. Оба небесных явления можно было легко рассмотреть с помощью любительского телескопа или бинокля.
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