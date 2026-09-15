Россия призвала ограничить оружие в космосе после заявления США

Россия после заявления министра ВВС США об обладании орбитальным оружием призвала как можно скорее закрепить международные ограничения на его размещение в космосе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Подчёркиваем необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Высказывания [министра ВВС] Т. Мейнка лишь подтверждают высокую востребованность российских многосторонних инициатив по ПГВК, нацеленных на скорейший запуск переговоров по разработке многостороннего юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью», — говорится в сообщении.

Часть инициатив Москва собирается вынести на площадку ООН. На рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи планируют представить проекты о предотвращении гонки вооружений, отказе от первого размещения оружия и укреплении доверия в космической деятельности. Заседания комитета пройдут в Нью-Йорке с 5 октября по 6 ноября.

Россия также призвала другие государства поддержать документы и присоединиться к ним в качестве соавторов. В Москве считают, что после последних заявлений американской стороны такая работа стала особенно востребованной.

Поводом стали слова министра ВВС США Троя Мейнка. Он сообщил о наличии у американских Космических сил орбитального оружия для контроля космического пространства. Подробности о его типе, количестве и принципах действия американская сторона не раскрыла.

Ранее Мария Захарова назвала заявление Вашингтона об орбитальном оружии прямым доказательством того, что США реализуют планы по размещению вооружений в космосе. В своём комментарии Захарова отметила, что американскими официальными лицами впервые подтверждён факт обладания оружейным потенциалом космического базирования.