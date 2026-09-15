Захарова: Заявления США подтверждают планы по вооружению в космосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Вашингтона об орбитальном оружии прямым доказательством того, что США реализуют планы по размещению вооружений в космосе.

Поводом стали слова министра ВВС США Троя Мейнка, который сообщил о наличии у американских Космических сил «орбитального оружия для контроля космического пространства». Подробности о его типе, количестве и принципах действия американская сторона не раскрыла.

«Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтверждён факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», — говорится в комментарии Захаровой.

По её словам, заявление Мейнка подтверждает практическую реализацию американских установок на размещение оружия в космосе и возможность его применения в боевых операциях ради обеспечения превосходства США.

Сам глава американских ВВС ранее объяснил наличие таких систем необходимостью защищать американские силы от действий потенциальных противников. Мейнк подчеркнул, что формулировка о размещённых на орбите средствах была выбрана намеренно, однако отказался уточнять, являются ли они кинетическими или некинетическими.

Это стало первым публичным признанием Вашингтона в наличии развёрнутых в космосе вооружений. Американские СМИ отмечают, что заявление может стать заметным этапом в дальнейшей милитаризации околоземного пространства.