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Регион
Опубликовано 15 сентября, 15:35

Захарова: Заявления США подтверждают планы по вооружению в космосе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Вашингтона об орбитальном оружии прямым доказательством того, что США реализуют планы по размещению вооружений в космосе.

Поводом стали слова министра ВВС США Троя Мейнка, который сообщил о наличии у американских Космических сил «орбитального оружия для контроля космического пространства». Подробности о его типе, количестве и принципах действия американская сторона не раскрыла.

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«Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтверждён факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», — говорится в комментарии Захаровой.

По её словам, заявление Мейнка подтверждает практическую реализацию американских установок на размещение оружия в космосе и возможность его применения в боевых операциях ради обеспечения превосходства США.

Сам глава американских ВВС ранее объяснил наличие таких систем необходимостью защищать американские силы от действий потенциальных противников. Мейнк подчеркнул, что формулировка о размещённых на орбите средствах была выбрана намеренно, однако отказался уточнять, являются ли они кинетическими или некинетическими.

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Это стало первым публичным признанием Вашингтона в наличии развёрнутых в космосе вооружений. Американские СМИ отмечают, что заявление может стать заметным этапом в дальнейшей милитаризации околоземного пространства.

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Марина Фещенко
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