Орбита на грани: ИИ дал 80% на резкую космическую эскалацию в ближайшие 2–3 года

Вероятность заметной эскалации гонки космических вооружений в ближайшие два-три года составляет около 80%. Такую сценарную оценку ИИ дал Life.ru после первого публичного признания США о наличии на орбите средств «космического контроля».

Под эскалацией в данном случае понимается не фантастическая война лазерами, а ускоренное развёртывание противоспутниковых средств, маневрирующих аппаратов, «спутников-телохранителей», комплексов подавления и других военных систем. Вероятность обратимого воздействия на чужой спутник — например, глушения, ослепления сенсоров или кибератаки — ИИ оценил в 35–40%.

Шанс физической атаки или опасного сближения с потерей аппарата нейросеть оценила в 10–15%, намеренного кинетического уничтожения спутника с образованием обломков — в 5–7%. Вероятность продолжительной космической войны составляет 2–4%, а применения ядерного оружия на орбите — менее 1%.

Поводом для повышения рисков стало заявление министра ВВС США Троя Мейнка от 14 сентября. Он сообщил, что Космические силы уже располагают находящимися на орбите «space control weapons». Что именно скрывается за этой формулировкой, Вашингтон не раскрыл. При этом американская доктрина относит к космическому контролю как оборонительные, так и наступательные действия — от радиоэлектронного и кибервоздействия до орбитальных операций.

Дополнительным фактором остаётся программа «Золотой купол». Космические силы США официально создают группировку орбитальных перехватчиков и рассчитывают продемонстрировать первоначальную возможность такой системы к 2028 году. Москва и Пекин уже предупреждали, что этот проект способен ускорить милитаризацию космоса и усилить стратегическую нестабильность.

При этом вероятность настоящей «стрельбы по спутникам» ИИ считает значительно более низкой. По данным Secure World Foundation, противоспутниковые испытания США, России, Китая и Индии создали 6904 каталогизированных фрагмента космического мусора, из которых 2773 до сих пор остаются на орбите. Организация отмечает, что в реальных конфликтах пока применялись именно неразрушительные средства воздействия.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием ИИ считает не полномасштабную войну за пределами Земли, а быстрое наращивание военных возможностей ведущими державами и всё более открытое соперничество за контроль над орбитой.

Ранее Life.ru сообщал, что Трой Мейнк впервые публично заявил о наличии у США размещённых на орбите средств космического контроля. Американская сторона при этом не раскрыла характеристики и принцип их действия.