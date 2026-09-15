Министр ВВС США заявил о размещении первого космического оружия на орбите

США разместили на орбите оружие, которое намерены применять «для защиты своих военных». Об этом заявил министр военно-воздушных сил Трой Мейнк на конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в Мэриленде, сообщает The Washington Post.

«Это стало первым случаем, когда США признали наличие у себя собственного наступательного потенциала в космосе после многих лет предупреждений о том, что Китай и Россия проводят на орбите наступательные манёвры, такие как использование лазеров или радиопомех, которые ставят под угрозу американские спутники», — пишет издание.

Американское ведомство не раскрыло, что именно было выведено в космос. По словам Мейнка, новая возможность предназначена для установления контроля над космическим пространством и должна служить средством сдерживания. Источник газеты в структурах уточнил, что под заявленными возможностями может подразумеваться уничтожение спутника противника. Такой сценарий рассматривается в случае, если космический аппарат используется для наведения на американские войска либо спутник США.

Одновременно Соединённые Штаты создают сеть космических ракет для системы противоракетной обороны «Золотой купол». При этом Мейнк не стал раскрывать, почему именно сейчас американская сторона решила публично сообщить о появлении орбитального оружия. Министр объяснил это тем, что на подобные решения влияет целый ряд факторов.

«Это важно с точки зрения сдерживания», — утверждает глава ВВС. По его словам, новое оружие будет защищать американские войска от «враждебных действий противника».

Ранее Life.ru писал, что в апреле США и их союзники провели военные учения, на которых отрабатывали защиту от возможного ядерного удара из космоса, исходящего от России. По словам официальных лиц, если орбита станет ареной боевых действий, последствия могут быть катастрофическими для всего человечества. Учения под названием Apollo Insight прошли в Колорадо-Спрингс. В них участвовали Космическое командование США, связанные агентства, NASA, а также военные структуры Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании. Сценарий включал ядерный взрыв, который выводил из строя спутниковые системы.