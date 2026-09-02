Космические свидания: Луна дважды встретится с планетами в сентябре

Луна в сентябре дважды пройдёт рядом с планетами. 9 сентября она сблизится с Юпитером, а 14-го — с Венерой, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

9 сентября расстояние между Луной и Юпитером составит около одного градуса. Наблюдать сближение можно будет перед восходом Солнца на Дальнем Востоке.

14 сентября Луна окажется рядом с Венерой примерно в 14:00 по московскому времени. Оба небесных явления можно будет рассмотреть с помощью любительского телескопа или бинокля.

Ранее Южнокорейский зонд Danuri передал первые снимки места падения отработанной ступени Falcon 9 на Луне. После удара возле кратера Эйнштейна на поверхности заметили тёмный след, изменения рельефа и разлёт грунта.