Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 06:41

Космические свидания: Луна дважды встретится с планетами в сентябре

Луна в сентябре сблизится с Юпитером и Венерой

Обложка © magnific

Обложка © magnific

Луна в сентябре дважды пройдёт рядом с планетами. 9 сентября она сблизится с Юпитером, а 14-го — с Венерой, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

9 сентября расстояние между Луной и Юпитером составит около одного градуса. Наблюдать сближение можно будет перед восходом Солнца на Дальнем Востоке.

14 сентября Луна окажется рядом с Венерой примерно в 14:00 по московскому времени. Оба небесных явления можно будет рассмотреть с помощью любительского телескопа или бинокля.

В сентябре жители России смогут наблюдать «поцелуй» Луны и Венеры
В сентябре жители России смогут наблюдать «поцелуй» Луны и Венеры

Ранее Южнокорейский зонд Danuri передал первые снимки места падения отработанной ступени Falcon 9 на Луне. После удара возле кратера Эйнштейна на поверхности заметили тёмный след, изменения рельефа и разлёт грунта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar