Космические свидания: Луна дважды встретится с планетами в сентябре
Луна в сентябре сблизится с Юпитером и Венерой
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Луна в сентябре дважды пройдёт рядом с планетами. 9 сентября она сблизится с Юпитером, а 14-го — с Венерой, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
9 сентября расстояние между Луной и Юпитером составит около одного градуса. Наблюдать сближение можно будет перед восходом Солнца на Дальнем Востоке.
14 сентября Луна окажется рядом с Венерой примерно в 14:00 по московскому времени. Оба небесных явления можно будет рассмотреть с помощью любительского телескопа или бинокля.
Ранее Южнокорейский зонд Danuri передал первые снимки места падения отработанной ступени Falcon 9 на Луне. После удара возле кратера Эйнштейна на поверхности заметили тёмный след, изменения рельефа и разлёт грунта.
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