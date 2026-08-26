В сентябре жители России смогут наблюдать «поцелуй» Луны и Венеры

14 сентября жителей России ждёт захватывающее астрономическое зрелище. Луна и Венера максимально сблизятся на небе, оказавшись на расстоянии всего в несколько угловых минут. Об этом рассказал научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев.

«Максимальное сближение будет достигнуто днём между 13 и 14 часами. Лучше всего это явление наблюдать с помощью любительского телескопа или бинокля», — приводит ТАСС слова эксперта.

Алексеев подчеркнул, что сентябрь — идеальное время для астрономии. В вечерние часы на юго-западе можно наблюдать созвездия Лебедя, Лиры и Орла, а на юго-востоке — Пегаса, Андромеду и Персея, над которыми возвышаются Кассиопея и Цефей.

Также 26 сентября ожидается полнолуние: в полночь рядом с Луной в южной части неба будет виден Сатурн. Что касается Сатурна и Нептуна, то они приближаются к октябрьскому противостоянию — периоду, когда планеты становятся максимально яркими и крупными, что делает их наиболее удобными для изучения.

Ранее сообщалось, что зарегистрированная накануне вспышка на Солнце стала самой сильной за текущий период активности. Она достигала класса M7.0 и продолжалась 41 минуту.