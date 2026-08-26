Россиян предупредили о мощных магнитных бурях после выброса плазмы на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали резкое снижение солнечной активности после вспышки класса M7.0. Несмотря на наступившее затишье, учёные предупреждают о неизбежном прибытии к Земле выброса плазмы, спровоцированного этим событием. По данным экспертов, вспышка стала финальным аккордом текущего цикла активности, после чего показатели солнечной деятельности практически обнулились.

Исследователи отмечают, что активная область на Солнце сейчас направлена прямо на нашу планету, но текущий запас энергии в ней исчерпан, поэтому новых вспышек пока не ожидается. Тем не менее, вчерашний корональный выброс массы, движущийся со скоростью до 1000 км/с, уже преодолел значительную часть пути. В данный момент облако плазмы находится в пространстве между орбитами Меркурия и Венеры, а его столкновение с магнитосферой Земли прогнозируется на послезавтра.

«Как это часто бывает: после того как для Солнца всё закончилось, для Земли все только начинается», — отметили специалисты.

В ближайшие двое суток Землю ожидает серия магнитных бурь умеренной силы (уровни G1–G2). Причиной тому стал поток солнечного ветра, исходящий из корональной дыры, который добавит энергии и продлит период геомагнитной нестабильности.

Напомним, зарегистрированная накануне вспышка на Солнце стала самой сильной за текущий период активности. Она достигала класса M7.0 и продолжалась 41 минуту.