Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 12:49

Солнце разогналось до M7.0: Учёные оценили риск удара плазмы по Земле

На Солнце произошла сильнейшая вспышка нового всплеска активности

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Солнце зарегистрировали самую сильную вспышку текущего всплеска активности. Она достигла класса M7.0 и продолжалась 41 минуту, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Пик события пришёлся примерно на 13:02 по московскому времени. Вспышки класса M относятся к сильным, а следующая ступень — X — является максимальной в принятой классификации.

Магнитные бури 24–26 августа: Солнце вывело пятна на огневую позицию, но внезапно замолчало. Штиль или ловушка?
Магнитные бури 24–26 августа: Солнце вывело пятна на огневую позицию, но внезапно замолчало. Штиль или ловушка?

Новый рост солнечной активности начался в ночь на 25 августа. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН связали его с активной областью №4513, которая сейчас находится практически в центре видимого диска Солнца.

Это положение особенно важно: выбросы вещества из этой области потенциально могут быть направлены в сторону Земли. По предварительной оценке учёных, вспышка M7.0 сопровождалась выбросом плазмы, край облака которого может задеть нашу планету. Точные расчёты его траектории ещё уточняются.

Специалисты допускают, что в случае воздействия выброса на Землю геомагнитные возмущения могут оказаться заметными. Однако окончательного прогноза магнитной бури пока нет.

Магнитные бури в августе 2026: Опасный уровень уже близко! В какие дни Солнце нанесёт удар?
Магнитные бури в августе 2026: Опасный уровень уже близко! В какие дни Солнце нанесёт удар?

При этом нынешняя M7.0 не стала самой мощной вспышкой августа. 20 августа на Солнце произошёл взрыв класса M8.1, которому не хватило около 20% мощности для достижения высшего уровня X. Тогда выброс вещества прошёл в стороне от Земли.

Ранее Life.ru рассказывал, что после нескольких спокойных дней солнечная активность вновь начала расти, а специалисты внимательно следили за группой пятен, вышедшей в наиболее опасное для Земли положение.

Больше новостей о Солнце, космической погоде и исследованиях Вселенной — в разделе «Космос» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Погода
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar