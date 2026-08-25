Солнце разогналось до M7.0: Учёные оценили риск удара плазмы по Земле

На Солнце зарегистрировали самую сильную вспышку текущего всплеска активности. Она достигла класса M7.0 и продолжалась 41 минуту, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Пик события пришёлся примерно на 13:02 по московскому времени. Вспышки класса M относятся к сильным, а следующая ступень — X — является максимальной в принятой классификации.

Новый рост солнечной активности начался в ночь на 25 августа. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН связали его с активной областью №4513, которая сейчас находится практически в центре видимого диска Солнца.

Это положение особенно важно: выбросы вещества из этой области потенциально могут быть направлены в сторону Земли. По предварительной оценке учёных, вспышка M7.0 сопровождалась выбросом плазмы, край облака которого может задеть нашу планету. Точные расчёты его траектории ещё уточняются.

Специалисты допускают, что в случае воздействия выброса на Землю геомагнитные возмущения могут оказаться заметными. Однако окончательного прогноза магнитной бури пока нет.

При этом нынешняя M7.0 не стала самой мощной вспышкой августа. 20 августа на Солнце произошёл взрыв класса M8.1, которому не хватило около 20% мощности для достижения высшего уровня X. Тогда выброс вещества прошёл в стороне от Земли.

Ранее Life.ru рассказывал, что после нескольких спокойных дней солнечная активность вновь начала расти, а специалисты внимательно следили за группой пятен, вышедшей в наиболее опасное для Земли положение.