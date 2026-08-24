Магнитные бури 24–26 августа: Солнце вывело пятна на огневую позицию, но внезапно замолчало. Штиль или ловушка? Оглавление Что происходит на Солнце 24 августа Будут ли магнитные бури 24, 25, 26 августа 2026 года Так чего ждать 24, 25 и 26 августа? Крупные пятна вышли точно напротив Земли, однако Солнце внезапно растеряло энергию. Графики ИКИ РАН на 24–26 августа залило зелёным, но учёные всё ещё допускают внезапные сильные вспышки. Почему внезапная космическая тишина может оказаться опаснее магнитной бури? 24 августа, 08:58 33373 33373 Магнитные бури 24, 25, 26 августа 2026: Чем опасны новые пятна на Солнце? Что говорит официальный прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН на 3 дня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Солнце выбрало странный момент для затишья. Ещё недавно оно выбрасывало мощные вспышки одну за другой, и учёные даже зврегестрировали мощнейшую вспышку за август 2026, а теперь крупные активные области добрались до центра видимого диска и неожиданно погасли. Именно из этой зоны выбросы плазмы могут особенно эффективно воздействовать на Землю, поэтому спокойствие выглядит почти подозрительным.

И учёные ИКИ РАН недоумевают, мол, пока никаких признаков приближающегося удара нет: солнечный ветер успокоился, выбросы плазмы к планете не летят, а магнитное поле Земли удерживается глубоко в зелёной зоне. Однако пятна никуда не исчезли. Они находятся прямо напротив нас и теоретически способны снова накопить энергию и ударить неожиданно, оттого и сильнее. Давайте вместе посмотрим на графики учёных ИКИ РАН на 3 дня и попробуем понять — ждать ли метеочувствительным спокойное начало недели или голова у них разболится уже к вечеру.

Главная интрига ближайших дней связана не с уже летящим облаком плазмы, а с тем, решит ли Солнце проснуться в последний момент. Сейчас графики обещают почти образцовый штиль, но активные области остаются там, где за ними особенно внимательно следят учёные.

Что происходит на Солнце 24 августа

Солнечная активность резко снизилась после нескольких неспокойных дней. Ещё 20 августа учёные зарегистрировали вспышку класса M8.1, которой не хватило около 20% мощности, чтобы добраться до высшего класса X. Она стала самым сильным событием месяца, однако выброс плазмы ушёл в сторону от Земли и не повлиял на геомагнитную обстановку. После этого Солнце словно выдохлось. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, за субботу и воскресенье произошло девять вспышек. Для сравнения, за предыдущие двое суток учёные насчитали более 30 событий.

Утром 24 августа была зарегистрирована лишь одна вспышка класса C3.5. Её максимум пришёлся на 01:03 по московскому времени. Такие события относятся к рядовым и обычно не оказывают заметного воздействия на Землю. При этом крупные группы пятен как раз вышли в центр солнечного диска. Мировые агентства допускают вероятность сильных вспышек до 50%, а риск событий высшего класса X оценивают в 10–15%. Специалисты ИКИ РАН считают такие расчёты слишком тревожными, поскольку график активности продолжает снижаться.

Будут ли магнитные бури 24, 25, 26 августа 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 24, 25 и 26 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 24 августа 2026 года? В понедельник магнитосфера останется спокойной. Максимальное значение Kp ожидается ранним утром и составит около 2,3 балла. После этого показатель начнёт снижаться, а к вечеру может опуститься ниже единицы. Вероятность спокойной геомагнитной обстановки составляет 78%. На возбуждённое состояние магнитосферы приходится 15%, а красный сектор занимает лишь 7% прогноза. Все столбцы на трёхдневном графике ИКИ РАН остаются зелёными. Даже самый высокий расчётный показатель не приблизится к порогу магнитной бури, которая начинается при Kp 5.

Будут ли магнитные бури 25 августа 2026 года? Во вторник космический штиль продолжится. В течение суток индекс Kp будет колебаться примерно от 1,3 до 1,7 балла. Жёлтых и красных столбцов в почасовом прогнозе нет. Вероятности распределяются так же, как днём ранее: 78% отводится спокойному сценарию, 15% приходится на возбуждение магнитосферы и 7% на возможную бурю. Расчётный индекс Ap, который показывает общую геомагнитную активность за сутки, останется на низком уровне. Таким образом, 25 августа не ожидается даже заметной космической встряски.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 24–26 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 26 августа 2026 года? Среда также пройдёт под зелёным цветом. Индекс Kp будет удерживаться в пределах 0,7–1,7 балла. Самое низкое значение ожидается во второй половине дня, после чего показатель немного подрастёт, но останется далёк от опасной черты. Вероятность магнитной бури вновь составит 7%. Спокойная обстановка ожидается с вероятностью 78%, возбуждённая магнитосфера — с вероятностью 15%. На данный момент 26 августа выглядит одним из наиболее спокойных дней конца месяца. Ни солнечный ветер, ни выбросы плазмы не создают условий для заметного геомагнитного шторма.

Так чего ждать 24, 25 и 26 августа?

Магнитные бури в ближайшие трое суток практически исключены. Учёные ИКИ РАН не видят ни одного фактора, который мог бы вывести магнитосферу из зелёной зоны. Самым высоким показателем станет Kp 2,3 ранним утром 24 августа, после чего геомагнитная активность опустится ещё ниже.

Однако окончательно списывать Солнце со счетов рано. Крупные пятна находятся прямо напротив Земли и могут снова накопить энергию. Если в этой зоне произойдёт мощная вспышка с направленным выбросом плазмы, прогноз на вторую половину недели придётся пересматривать.

Пока же Солнце больше пугает своим расположением, чем реальными действиями. На 24–26 августа Землю закрывает прочный зелёный щит, а космическая тишина выглядит настоящей. Вопрос лишь в том, не решит ли звезда нарушить её в самый последний момент. А ранее Life.ru рассказывал, что учёные зафиксировали аномалию в Средиземном море. Европу ждёт удар с небес?

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Авторы Карина Морозова