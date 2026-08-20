Солнце неожиданно напомнило о себе: Зарегистрирована самая мощная вспышка августа

На Солнце произошла самая мощная вспышка за текущий месяц. Данные об этом 20 августа представили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Приборы зарегистрировали уровень M1.88. В международных базах данных это событие, вероятнее всего, отметят как M1.8, поскольку показатели принято приводить к нижней границе.

До абсолютных максимумов этому явлению далеко. Однако на фоне общего затишья и постепенного угасания активности светила такой всплеск смотрится особенно заметно.

Причиной стал выброс энергии в активной зоне под номером 4513. Эта область лишь недавно появилась на видимой стороне звезды, перейдя с обратного полушария, но ее запасы до сих пор не исчерпаны.

По оценкам учёных, внутреннего ресурса этой зоны хватит еще на день или два. После этого интенсивность процессов должна пойти на спад.

Вероятность возникновения более мощных вспышек класса X в ближайшее время специалисты считают низкой.

Солнечные вспышки классифицируются по пиковой мощности рентгеновского излучения в диапазоне 1–8 ангстрем, регистрируемого на орбите Земли спутниками GOES. Согласно общепринятой системе, выделяют пять основных классов: A, B, C, M и X, где каждый последующий класс в десять раз мощнее предыдущего (A — минимальный фон, B и C — слабые и средние вспышки с незначительным влиянием на Землю, M — умеренные, способные вызывать кратковременные перебои радиосвязи в полярных регионах, X — самые мощные, провоцирующие масштабные геомагнитные бури и нарушения работы техники). Внутри каждого класса используется линейная градация от 1 до 9 (например, M5.5), при этом для наиболее интенсивных событий класса X допускается превышение значения 9 (вплоть до X28 и выше, как в рекордной вспышке 2003 года).