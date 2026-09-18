Путин поручил полностью завершить формирование орбитальной группировки

России необходимо в полном объёме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо в полном объёме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов», — сказал президент на заседании военно-промышленной комиссии.

По словам российского лидера, такое развитие событий повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

Ранее Путин признал, что Россия уверенно стоит в лидерах мирового рынка вооружений. Президент также высоко оценил продукцию отечественных оборонных предприятий. По его словам, российские специалисты создают современные и во многом уникальные образцы вооружений и техники.