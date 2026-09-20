«Большая проблема для нас»: Советник Зеленского забил тревогу из-за российских спутников

Российская спутниковая система «Рассвет» может стать серьёзной проблемой для Украины после расширения группировки. Такое мнение высказал советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

По его словам, на Украине недооценивают возможности России быстро увеличить число аппаратов на орбите. Бескрестнов допустил, что для этого может быть использована тяжёлая ракета «Ангара».

«Россия — это космическая держава, и вполне вероятно, что некая ракета «Ангара» одним запуском «неожиданно» выведет на орбиту половину спутниковой группировки», — заявил он.

Советник Зеленского считает, что развёрнутая спутниковая сеть теоретически позволит российским силам использовать устойчивый канал связи для управления беспилотниками на большой дальности. Ранее он говорил, что для постоянного покрытия территории Украины группировке может потребоваться около 220–250 спутников.

В связи с этим Бескрестнов призвал заранее разворачивать средства радиоэлектронной борьбы для защиты ключевых объектов. По его оценке, создание такой системы противодействия потребует значительных затрат и времени.

Россия начала развёртывание целевой группировки «Рассвет» весной 2026 года: в марте «Бюро 1440» вывело на орбиту первые 16 серийных спутников, оснащённых в том числе лазерной межспутниковой связью и оборудованием стандарта 5G NTN. В июле компания провела второй пакетный запуск аппаратов, продолжив поэтапное формирование сети. Украинские власти уже выражали обеспокоенность проектом: в августе глава МИД Андрей Сибига потребовал исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания «Рассвета». Коммерческий запуск российского спутникового сервиса планируется на 2027 год.