Шмидт заявил, что Украина не сможет противостоять системе «Рассвет»

Российская спутниковая система «Рассвет» после полноценного развёртывания может стать серьёзной проблемой для Украины. Такую оценку дал бывший глава Google Эрик Шмидт в интервью The Economist.

По его словам, Москва уже приступила к выводу аппаратов на орбиту, однако сеть пока не работает в полном объёме. Шмидт предположил, что до достижения необходимого уровня возможностей может пройти около года.

«Как только эта сеть заработает, заблокировать её будет более или менее невозможно», — заявил он.

Экс-глава Google считает, что появление устойчивой спутниковой связи позволит российским силам расширить возможности по управлению беспилотными системами и поражению целей на территории Украины.

Сам «Рассвет» разрабатывается как российская низкоорбитальная система спутниковой связи. Запуски аппаратов уже начались, а в перспективе группировка должна включать сотни спутников. Киев ранее призывал США ввести санкции против компаний, участвующих в проекте.

При этом развёртывание сети пока сталкивается с техническими трудностями. По оценке Института изучения войны, часть запущенных летом аппаратов не вышла на расчётные рабочие орбиты. Эксперты отмечали, что для стабильного круглосуточного покрытия потребуются сотни спутников.

Шмидт также обратил внимание на положение европейских стран в оборонной сфере. По его оценке, Европа по-прежнему испытывает сложности с быстрым наращиванием выпуска вооружений и внедрением новых военных технологий.

Ранее Зеленский заявил, что не раз просил Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, участвующих, по его словам, в создании системы «Рассвет» — конкурента Starlink. Киев утверждает, что Китай помогает России технологиями. Главная тревога — возможное военное применение. По мнению Зеленского, стабильная связь позволит России точнее управлять дронами, а «Рассвет» может заработать к концу 2026-го — началу 2027 года.