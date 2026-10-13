Подавят «Рассвет» — потеряют свою связь: Экс-замглавы ГУР предупредил НАТО о ловушке

Российская спутниковая система «Рассвет» представляет прямую угрозу для стран НАТО. Такое мнение в интервью «Интерфакс-Украина» высказал бывший заместитель начальника ГУР Украины Илья Павленко.

«Для европейцев это прямая угроза. Враг переносит заводы по производству реактивных БПЛА под землю. Оснащённый компактным терминалом «Рассвет», такой дрон, запущенный с гражданского судна в Ла-Манше или с арендованного автоприцепа в Европе, сможет беспрепятственно поражать объекты в Лондоне или Париже, управляясь прямо из Кремля. У Европы просто не хватит дорогих ракет PAC-3 для Patriot, чтобы отражать массированные атаки», — отметил он.

Отдельную опасность украинский экс-разведчик усмотрел в технических особенностях «Рассвета». Он утверждает, что российские разработчики выбрали рабочий диапазон, полностью совпадающий с частотами американской спутниковой сети Iridium. По мнению Павленко, это существенно осложнит применение западными военными средств радиоэлектронной борьбы.

Бывший представитель ГУР полагает, что попытки подавить российскую спутниковую связь могут обернуться серьёзными проблемами для самого альянса. В условиях гибридного конфликта или борьбы с контрабандой использование подобных средств способно нарушить работу собственных коммуникаций НАТО. В частности, Павленко допустил потерю связи с боевыми кораблями и воинскими подразделениями, назвав такой сценарий масштабной угрозой для США и их европейских союзников.

При этом Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на другие страны. Тем не менее в случае агрессии она будет вынуждена дать отпор.

Ранее Владимир Зеленский просил Дональда Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, причастных к созданию спутниковой системы «Рассвет». По его словам, он не раз поднимал эту тему перед американским лидером. В том числе на встрече в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Киев настаивает, что Китай передаёт России технологии для этого проекта.