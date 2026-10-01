Россия не планирует нападать на другие страны, однако в случае агрессии будет вынуждена дать отпор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Но если мы столкнёмся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», — сказал глава государства.

По словам Путина, жителям европейских стран важно понимать разницу между позицией России и курсом, который выбрало нынешнее политическое руководство ряда государств.

Глава государства заявил о наличии подобного осознания у жителей Европы. В качестве подтверждения он привёл результаты электоральных процессов и доминирующие настроения в обществе наиболее влиятельных европейских держав.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил Западу о Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина 2007 года. По словам Пескова, та речь не была направлена на конфронтацию с Западом. Таким образом он прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о безопасности стран Прибалтики и оборонительном характере альянса. Представитель Кремля подчеркнул, что «всё оказалось правдой».