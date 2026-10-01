Путин рассказал про беседу с генсеком ООН, где он признал правоту России

Президент России Владимир Путин рассказал о беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которому он изложил позицию Москвы о событиях, предшествовавших началу боевых действий на Украине. Об этом российский лидер заявил на заседании клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Вот я когда генсекретарю ООН тогда, когда он приезжал в Москву, всю эту цепочку изложил. Я говорю: «Где ошибка?» Смотрел, подумал: «Ну ладно, но всё равно ты напал». Ну и всё», — рассказал Путин.

Президент напомнил, что Россия восемь лет не признавала ЛНР и ДНР, рассчитывая на реализацию Минских соглашений. Затем Москва признала республики и заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи, после чего, по словам Путина, получила основание оказать им поддержку по их обращению.

Путин отметил, что именно эту последовательность событий он изложил Гутерришу. При этом позиция ООН оставалась иной: во время визита в Москву в апреле 2022 года генсек организации заявлял, что, согласно ей позиции и резолюциям Генассамблеи, действия России нарушают территориальную целостность Украины и Устав ООН.

Российский лидер добавил, что, по его мнению, причины перехода конфликта в особенно острую фазу хорошо известны участникам международной политики, однако признавать их они не хотят.

Гутерриш занимал пост генерального секретаря ООН на момент описанной встречи и продолжает возглавлять организацию в 2026 году; его второй срок заканчивается 31 декабря.

Ранее Путин заявил о непропорционально большом влиянии Запада на ООН. По словам президента, мировое меньшинство пытается присвоить себе функции управления Организацией Объединённых Наций.