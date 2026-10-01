«Всё оказалось правдой»: Песков напомнил Западу о Мюнхенской речи Путина 2007 года
Песков заявил, что Мюнхенская речь Путина не была конфронтационной
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Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина не была направлена на конфронтацию с Западом, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о безопасности стран Прибалтики и оборонительном характере альянса.
«Давайте вспомним Мюнхенскую речь Путина, которую большинство на Западе восприняло как конфронтационную речь, но она такой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, об открытости РФ для диалога. Но отмечал растущие противоречия и предпосылки конфронтации, которые он видит», — сказал Песков.
В заключении представитель президента добавил, что всё, сказанное Путиным, оказалось правдой.
Мюнхенскую речь Путин произнёс 10 февраля 2007 года на конференции по безопасности в Германии. Тогда он раскритиковал модель однополярного мира, применение силы в обход ООН и расширение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. При этом президент говорил и о необходимости совместной работы государств перед общими угрозами.
Ранее Песков заявлял, что НАТО изначально создавалась как инструмент конфронтации. По словам представителя Кремля, этот характер альянс сохранил и после окончания противостояния времён СССР.
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