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Регион
Опубликовано 1 октября, 12:32

«Всё оказалось правдой»: Песков напомнил Западу о Мюнхенской речи Путина 2007 года

Песков заявил, что Мюнхенская речь Путина не была конфронтационной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина не была направлена на конфронтацию с Западом, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о безопасности стран Прибалтики и оборонительном характере альянса.

«Давайте вспомним Мюнхенскую речь Путина, которую большинство на Западе восприняло как конфронтационную речь, но она такой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, об открытости РФ для диалога. Но отмечал растущие противоречия и предпосылки конфронтации, которые он видит», — сказал Песков.

В заключении представитель президента добавил, что всё, сказанное Путиным, оказалось правдой.

Мюнхенскую речь Путин произнёс 10 февраля 2007 года на конференции по безопасности в Германии. Тогда он раскритиковал модель однополярного мира, применение силы в обход ООН и расширение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. При этом президент говорил и о необходимости совместной работы государств перед общими угрозами.

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Ранее Песков заявлял, что НАТО изначально создавалась как инструмент конфронтации. По словам представителя Кремля, этот характер альянс сохранил и после окончания противостояния времён СССР.

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Александр Юнашев
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