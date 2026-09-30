Не только «ядерный зонтик»: Рютте рассказал, какую роль США сохранят в Европе

Соединённые Штаты продолжат обеспечивать безопасность Европы не только за счёт ядерного сдерживания, но и через присутствие обычных вооружённых сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на форуме Euronews в Брюсселе.

«США продолжат участвовать в обеспечении безопасности Европы, в том числе в сфере обычных вооружений», — сказал Рютте.

Предположение о том, что роль Вашингтона в Европе в будущем может свестись исключительно к так называемому ядерному зонтику, генсек НАТО назвал «несколько безумным». По его словам, американское присутствие в сфере обычных вооружений необходимо альянсу как по тактическим, так и по стратегическим причинам.

Ранее Life.ru сообщал, что США начали сокращать военный контингент в Европе, а Рютте призвал союзников готовиться к перераспределению ответственности. Генсек НАТО тогда объяснял, что Вашингтон вынужден распределять силы между несколькими регионами и не хочет чрезмерно распылять ресурсы. При этом он выражал уверенность, что США сохранят участие в коллективной обороне альянса.