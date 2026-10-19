Зеленский назвал скорость, при которой Starlink «умирает» на фронте

Спутниковая связь Starlink продолжает подводить ВСУ на фронте: оборудование перестаёт работать при движении со скоростью 130–161 км/ч. Из-за этого украинские военные сталкиваются с проблемами при использовании беспилотников и доставке грузов на передовую, сообщил Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ.

«К сожалению, фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестаёт функционировать при скорости 130–161 километр в час», — написал Зеленский.

По его словам, ограничения затрудняют применение различных типов беспилотников. Особенно серьёзно проблема сказывается на дронах средней дальности и перехватчиках, которые используются против реактивных беспилотников. Потеря спутниковой связи на высокой скорости ограничивает возможности украинских подразделений.

Зеленский подчеркнул, что вопрос работы сервисов Starlink и Starshield планируется вновь обсудить с международными партнёрами на всех уровнях. Он отметил, что скорость имеет значение для защиты человеческих жизней.

Ранее советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов рассказал Associated Press, что Киев ведёт переговоры со SpaceX и Пентагоном об отмене ограничений. По его словам, проблемы с соединением частично удалось устранить, однако скоростной лимит продолжил действовать. При этом причины его введения украинской стороне не объяснили.

В середине октября вокруг работы Starlink на Украине разгорелся скандал. После внезапных ограничений спутниковой связи 14 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что распоряжение могло поступить из Белого дома. Позднее The Telegraph написала, что инициатором якобы выступил Илон Маск, предложивший Дональду Трампу ограничить работу сети. Сам Трамп опроверг свою причастность к решению и заявил, что Маск также не несёт ответственности за произошедшее. Белый дом отверг публикацию британского издания, а предприниматель подчеркнул, что использование военной системы Starshield контролируют американские власти.

Зеленский, в свою очередь, обвинил американскую сторону в намеренном ограничении связи. По его словам, при проверке терминалы Starlink работали на скорости до 180 км/ч в Евросоюзе, но на Украине отключались значительно раньше. Госсекретарь США Марко Рубио отверг обвинения, заявив, что Вашингтон не отдавал приказов замедлять работу сети. Министр финансов Скотт Бессент также раскритиковал слова Зеленского. Дополнительные разногласия вызвало заявление украинского лидера о временном прекращении передачи американских разведданных Киеву. 19 октября Рубио опроверг и эту информацию, настаивая, что обмен разведывательной информацией не прерывался.