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Опубликовано 19 октября, 07:49

Бастрыкин: Два атаковавших Старобельск дрона работали через Starlink

Обложка © МАХ/Леонид Пасечник

Обложка © МАХ/Леонид Пасечник

Система Starlink вела минимум два дрона, которые были задействованы в атаке на Старобельск в ЛНР. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, «Сичень» и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink», — приводит слова Бастрыкина РИА «Новости».

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Ранее американская журналистка Сара Билс призвала расследовать возможную роль Starlink в атаке на Старобельск. Она считает необходимым выяснить, кто управлял системой во время атаки и что компании SpaceX известно о возможном использовании её технологий.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек, в основном — несовершеннолетние. Студенты в момент удара уже спали. МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ.

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Артур Лапсаков
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