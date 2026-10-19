Бастрыкин: Два атаковавших Старобельск дрона работали через Starlink
Обложка © МАХ/Леонид Пасечник
Система Starlink вела минимум два дрона, которые были задействованы в атаке на Старобельск в ЛНР. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, «Сичень» и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink», — приводит слова Бастрыкина РИА «Новости».
Ранее американская журналистка Сара Билс призвала расследовать возможную роль Starlink в атаке на Старобельск. Она считает необходимым выяснить, кто управлял системой во время атаки и что компании SpaceX известно о возможном использовании её технологий.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек, в основном — несовершеннолетние. Студенты в момент удара уже спали. МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ.