Американская журналистка Сара Билс призвала провести международное расследование возможного использования спутниковой системы Starlink при атаке на колледж в Старобельске в ЛНР. В беседе с РИА «Новости» она заявила, что необходимо установить, какую роль могла сыграть технология и кто управлял системой во время удара.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что на беспилотниках, атаковавших Старобельск, обнаружили антенны Starlink. По данным ведомства, спутниковая связь могла использоваться для наведения дронов. Среди обнаруженных на месте происшествия фрагментов была в том числе часть такой антенны.

Билс считает необходимым выяснить, кто управлял системой во время атаки и что компании SpaceX известно о возможном использовании её технологий. Она подчеркнула, что речь идёт о гибели учащихся, поэтому обстоятельства произошедшего требуют тщательного изучения.

Журналистка также выразила недоумение тем, что произошедшее, по её словам, не стало предметом более масштабного международного расследования. Одной из возможных причин недостаточного внимания она назвала публичный образ владельца SpaceX Илона Маска и его влияние как руководителя одной из крупнейших социальных платформ.

Ранее Билс уже говорила о роли Starlink в атаке на Старобельск. Она также указывала на то, что некоторые американские СМИ предвзято освещали события вокруг трагедии.