Журналист из Китая назвал «красной чертой» атаку на колледж в Старобельске

Убийство детей, студентов, женщин и других мирных жителей является «красной чертой», которую нельзя переходить независимо от политических взглядов и симпатий. Такое мнение высказал китайский журналист Ли Сян, комментируя ТАСС майскую атаку на Старобельский колледж в ЛНР.

«Вы знаете, что бы вы ни поддерживали, откуда бы вы ни были родом, главное — не убивать детей, студентов, женщин, не убивать гражданских, мирных жителей. Я думаю, это и есть некая красная черта, за которую нельзя переходить», — сказал Ли Сян.

Журналист оказался в числе иностранных представителей СМИ, приехавших в Донбасс для знакомства с последствиями боевых действий. Всего регион посетили представители 13 СМИ из 11 стран.

В ночь на 22 мая удар пришёлся по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. Следственный комитет РФ первоначально сообщал о четырёх беспилотниках самолётного типа, направленных на здания, где находились учащиеся. Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в атаке использовались 16 БПЛА. По данным российских властей, в момент удара в учебном заведении находились 86 человек.

После завершения поисковых работ власти установили личности 21 погибшего — все они были студентами 2003–2008 годов рождения. Впоследствии Пасечник сообщил о 65 пострадавших. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова также рассказывала, что удары продолжались во время спасательных работ. После трагедии она вместе с иностранными журналистами посетила Старобельск, а позднее сообщила Life.ru, что российская сторона направила обращения в международные структуры и получила ответ от Верховного комиссара ООН по правам человека с запросом дополнительной информации.