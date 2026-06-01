Пасечник: Семеро пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску остаются в больницах

Из 45 раненых при ударе ВСУ по Старобельску в больницах остаются семь человек. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину в ходе оперативного совещания в Кремле.

Четверо из них находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Три девушки, по словам Пасечника, чувствуют себя удовлетворительно, идут на поправку и уже переведены в обычные палаты.

«Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», — добавил глава ЛНР.

Напомним, атака на колледж в Старобельске унесла жизни 21 человека, ранения получили 65 мирных жителей. Спасатели несколько дней разбирали завалы на месте трагедии. Этот удар стал одним из самых кровавых эпизодов последних недель по числу погибших среди гражданского населения.