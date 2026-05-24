В ЛНР установили личности всех погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Власти ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом сообщили в администрации главы республики.

Список погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Фото © «Макс» / Администрация главы ЛНР

«Подтверждённые списки погибших студентов в Старобельске. Спасательно-поисковые работы завершены», — говорится в сообщении.

Список с подтверждёнными данными включает 21 человека. Все погибшие — студенты 2003–2008 годов рождения. В администрации выразили соболезнования близким жертв удара ВСУ.

Вечером в субботу МЧС России объявило о завершении поисковых работ на месте обрушения общежития колледжа Луганского государственного педагогического университета. Пострадали 42 человека.

Ночью 22 мая 2026 года ВСУ атаковали беспилотниками общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, где находились 86 человек, в том числе дети. После прямых попаданий здание частично обрушилось. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив отсутствие военных объектов рядом с колледжем, и поручил Минобороны подготовить ответные меры. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а МИД России возложил ответственность за эскалацию на Киев и его западных союзников, заявив о техническом содействии стран НАТО.