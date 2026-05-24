Лантратова заявила об атаках ВСУ по колледжу в Старобельске во время спасработ

Украинские беспилотники продолжали наносить удары по колледжу в Старобельске даже во время спасательной операции после обрушений. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая прибыла в ЛНР на место трагедии.

По её словам, в момент, когда под завалами искали детей, атаки со стороны Украины продолжались. Она подчеркнула, что родители оставались рядом с местом трагедии, ожидая информации о своих детях и надеясь увидеть их живыми. При этом, как отмечает омбудсмен, беспилотники ВСУ неоднократно возвращались для новых ударов по району колледжа.

«Настолько атаковали, что просто было невозможно продолжать спасательные работы», — заключила она.

Ранее Лантратова заявила, что в результате теракта в Старобельске пострадало более 60 детей.

Напомним, ночь на 22 мая ВСУ нанесли целенаправленный удар с использованием беспилотников по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. В результате атаки пятиэтажное здание было разрушено вплоть до второго этажа. Жертвами трагедии стал 21 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и поручил Министерству обороны подготовить меры реагирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МИД РФ возложили ответственность на киевский режим и его западных покровителей, отметив, что атака стала возможной благодаря технической поддержке со стороны НАТО. Сегодня Минобороны РФ отчиталось об ударе возмездия по военным объектам на территории Украины. Использовался широкий спектр ракет, в том числе новейший «Орешник».