Удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР в мае пришёлся на момент, когда учащиеся пытались спуститься в подвал и укрыться от атаки беспилотников. В результате попадания была разрушена лестница, по которой эвакуировались молодые люди. Об этом РИА «Новости» рассказала американская журналистка Сара Мари Билс со ссылкой на свидетельства выживших.

Корреспондент посетила город 23 сентября вместе с группой иностранных представителей СМИ. Журналисты осмотрели повреждённое здание и пообщались со студентами, которым удалось спастись. Среди собеседников Билс оказался молодой человек по имени Никита.

По его рассказу, после начала атаки учащиеся покинули комнаты и направились к подвальному укрытию, следуя установленному порядку эвакуации. Однако выбраться из опасной зоны успели не все. «Пока дети находились на лестнице, удар пришелся непосредственно по ней», — передала журналистка слова парня.

Никита также рассказал о гибели друзей и однокурсников. Оставшихся в живых впоследствии перевели в соседнее здание, где они дожидались родителей.

Особенно сильное впечатление на американку произвели личные вещи студентов, сохранившиеся среди обломков. В разрушенных помещениях она увидела одежду, кровати и учебные принадлежности. Среди находок оказались два брелока с надписями о любви и возвращении к жизни. Запомнился журналистке и повреждённый кабинет английского языка.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая 2026 года. Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В результате погиб 21 человек.

Ранее Life.ru передавал слова Билс об обнаруженных среди обломков беспилотников элементах оборудования Starlink. Американская журналистка рассказала, что вместе с коллегами освещала последствия атаки для зарубежной аудитории и критиковала некоторые западные издания за освещение произошедшего.