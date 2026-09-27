Журналистка из США Билс раскрыла след Starlink в атаке на Старобельск
Обложка © Луганский Информационный Центр
Американская журналистка Сара Мари Билс заявила, что рассказывала западной аудитории об использовании технологии Starlink при атаке на колледж в Старобельске (ЛНР). По её словам, она и её коллеги одними из первых западных журналистов подробно освещали последствия удара.
Билс рассказала, что раньше неё на место приехал репортёр Кристофер Хелали. В своих материалах журналисты обращали внимание на обнаруженные среди обломков беспилотников элементы Starlink.
«Мы публиковали и информацию о том, что был замешан Starlink, чтобы все знали и о причастности Илона Маска к этой трагедии», — приводит слова Билс ТАСС.
Билс также обвинила часть американских СМИ в предвзятом освещении событий вокруг Старобельска. По её словам, независимые журналисты выпускали собственные видео и спорили с трактовками коллег, которые считали недостоверными.
Напомним, в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. После завершения поисковой операции были установлены личности всех погибших, большинство из них — студенты 2003–2008 годов рождения. На место трагедии затем прибыли иностранные журналисты из США, Великобритании и ещё ряда стран, которым показали последствия атаки и найденные обломки. Позже глава СК Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину об изъятых фрагментах семи беспилотников и частях антенны Starlink. Американский журналист Хелали после посещения Старобельска также заявил об использовании Starlink при атаке.
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