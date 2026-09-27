Американская журналистка Сара Мари Билс заявила, что рассказывала западной аудитории об использовании технологии Starlink при атаке на колледж в Старобельске (ЛНР). По её словам, она и её коллеги одними из первых западных журналистов подробно освещали последствия удара.

Билс рассказала, что раньше неё на место приехал репортёр Кристофер Хелали. В своих материалах журналисты обращали внимание на обнаруженные среди обломков беспилотников элементы Starlink.

«Мы публиковали и информацию о том, что был замешан Starlink, чтобы все знали и о причастности Илона Маска к этой трагедии», — приводит слова Билс ТАСС.

Билс также обвинила часть американских СМИ в предвзятом освещении событий вокруг Старобельска. По её словам, независимые журналисты выпускали собственные видео и спорили с трактовками коллег, которые считали недостоверными.