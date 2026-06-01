Starlink и осколки дронов: Бастрыкин доложил Путину о вещдоках с места теракта в Старобельске

Фрагменты семи беспилотников изъяты в настоящее время следствием с места теракта в Старобельске. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту РФ Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным СК, запуск осуществлялся из Харьковской области, бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра», командовал операцией Андрей Клименко.