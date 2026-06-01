Starlink и осколки дронов: Бастрыкин доложил Путину о вещдоках с места теракта в Старобельске
Бастрыкин: Фрагменты семи БПЛА изъяты с места теракта в Старобельске
Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
Фрагменты семи беспилотников изъяты в настоящее время следствием с места теракта в Старобельске. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту РФ Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным СК, запуск осуществлялся из Харьковской области, бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра», командовал операцией Андрей Клименко.
Напоминаем, Владимир Путин провёл в Кремле совещание по ситуации в Старобельске, где запросил доклады о поддержке пострадавших и ходе расследования теракта. Президент поручил участникам рассказать о выплатах семьям погибших, лечении раненых и работе психологов на месте трагедии. Глава государства также подчеркнул, что студенты колледжа, переведённые на дистанционку, должны получить возможность завершить учебный год, пройти аттестацию, а выпускники — получить дипломы. Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждёт заслуженное и неминуемое возмездие.
Последние новости о трагедии в Старобельске: атака ВСУ на колледж, данные о погибших и раненых, заявления российских властей, обращения к ООН, реакция МИД РФ и международных организаций — в специальном разделе Life.ru.