1 июня, 18:01

Путин поручил доложить о помощи семьям погибших и пострадавших в Старобельске

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин запросил доклад об организации помощи семьям погибших и пострадавших в Старобельске. Это произошло в ходе совещания в Кремле, посвященному поддержке пострадавших в результате теракта ВСУ.

Президент поручил участникам совещания рассказать о том, как осуществляются выплаты и компенсации, как проходит лечение и реабилитация раненых. Глава государства также отметил, что знает о работе психологов на месте трагедии.

Кроме того, Путин подчеркнул, что студенты Старобельского колледжа, переведённые на дистанционное обучение, должны завершить учебный год. Все они обязаны пройти аттестацию, а выпускники — получить дипломы.

Все виновные в ударе по Старобельску должны понести наказание, заявил Путин

В Кремле под председательством Владимира Путина проходит совещание, посвящённое помощи пострадавшим при ударе киевского режима по Старобельску. В качестве одной из основных тем обозначен ход расследования этого теракта.

Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа. Жертвами стали 21 человек, десятки получили ранения, здание частично обрушилось. Москва квалифицировала произошедшее как теракт, заявив о западном происхождении использованных беспилотников и содействии стран НАТО. В МИД РФ подчеркнули, что чаша терпения российского руководства переполнена. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали провести оперативное и независимое расследование.

