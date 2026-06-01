Путин выразил соболезнования родным погибших в Старобельске и поручил помочь им
Президент России Владимир Путин поручил сделать всё необходимое для поддержки тех, кто потерял родных в результате атаки украинских беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом он заявил на совещании по теме теракта.
«Хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату — потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека. Потеряли своих детей, внуков. Надо сделать всё, чтобы людей поддержать», — указал глава государства.
Ранее, президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое поддержке пострадавших от удара киевского режима по Старобельску, в ходе которого запросил доклад об организации помощи семьям погибших и пострадавших, а также о ходе расследования теракта. Путин поручил участникам рассказать о выплатах и компенсациях, лечении и реабилитации раненых, отметив, что знает о работе психологов на месте трагедии. Глава государства также подчеркнул, что студенты Старобельского колледжа, переведённые на дистанционное обучение, должны завершить учебный год, пройти аттестацию, а выпускники — получить дипломы. Путин потребовал предоставить объективную оценку случившемуся и отчитаться о ходе установления всех причастных к преступлению, особо отметив, что каждого из них ждёт заслуженное и неминуемое возмездие.
Напомним, в ночь на 22 мая в Старобельске были обстреляны учебный корпус и общежитие педагогического колледжа: 21 человек погиб, десятки ранены, а здание частично обрушилось с пятого по второй этаж. Москва назвала произошедшее терактом, указав, что использованные беспилотники имели западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие.
