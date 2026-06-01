Путин выразил соболезнования родным погибших в Старобельске и поручил помочь им

Президент России Владимир Путин поручил сделать всё необходимое для поддержки тех, кто потерял родных в результате атаки украинских беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом он заявил на совещании по теме теракта.

«Хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату — потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека. Потеряли своих детей, внуков. Надо сделать всё, чтобы людей поддержать», — указал глава государства.

Напомним, в ночь на 22 мая в Старобельске были обстреляны учебный корпус и общежитие педагогического колледжа: 21 человек погиб, десятки ранены, а здание частично обрушилось с пятого по второй этаж. Москва назвала произошедшее терактом, указав, что использованные беспилотники имели западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие.