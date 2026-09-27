«Опрометчивый шаг»: В Кремле предостерегли от использования Starlink для ударов вглубь России

В Кремле прокомментировали идею предоставить Киеву возможность использовать Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории. Свою оценку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — заявил представитель Кремля.