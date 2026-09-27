«Опрометчивый шаг»: В Кремле предостерегли от использования Starlink для ударов вглубь России
Песков назвал опрометчивым шагом использование Starlink для ударов вглубь России
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В Кремле прокомментировали идею предоставить Киеву возможность использовать Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории. Свою оценку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — заявил представитель Кремля.
Ранее Life.ru писал, что финский президент Александр Стубб признался в просьбе к Илону Маску помочь Украине со Starlink для ударов по России. Ещё в августе Зеленский рассказывал об отказе Маска разрешить использование системы над российской территорией, объясняя позицию предпринимателя опасениями дальнейшей эскалации конфликта.
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