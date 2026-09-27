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Регион
Опубликовано 27 сентября, 09:16

«Опрометчивый шаг»: В Кремле предостерегли от использования Starlink для ударов вглубь России

Песков назвал опрометчивым шагом использование Starlink для ударов вглубь России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В Кремле прокомментировали идею предоставить Киеву возможность использовать Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории. Свою оценку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — заявил представитель Кремля.

ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве
ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве

Ранее Life.ru писал, что финский президент Александр Стубб признался в просьбе к Илону Маску помочь Украине со Starlink для ударов по России. Ещё в августе Зеленский рассказывал об отказе Маска разрешить использование системы над российской территорией, объясняя позицию предпринимателя опасениями дальнейшей эскалации конфликта.

Главные заявления мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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