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Опубликовано 25 сентября, 07:19

«Я умолял»: Стубб рассказал, о чём просил Маска

Стубб признался, что просил Маска помочь ВСУ с ударами по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Финляндии Александр Стубб признался, что просил Илона Маска дать Украине возможность использовать Starlink для ударов по российской территории. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», — сказал финский лидер.

«Пожалуйста, Россия»: Желавший российским детям страданий Стубб взмолился о мире
«Пожалуйста, Россия»: Желавший российским детям страданий Стубб взмолился о мире

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп не поддержал запрос Киева на удары дронами со Starlink по России. Владимир Зеленский тогда хотел, чтобы президент США обсудил этот вопрос с Маском.

Главные решения зарубежных лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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