«Я умолял»: Стубб рассказал, о чём просил Маска

Президент Финляндии Александр Стубб признался, что просил Илона Маска дать Украине возможность использовать Starlink для ударов по российской территории. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», — сказал финский лидер.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп не поддержал запрос Киева на удары дронами со Starlink по России. Владимир Зеленский тогда хотел, чтобы президент США обсудил этот вопрос с Маском.