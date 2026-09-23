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Опубликовано 23 сентября, 18:51

«Пожалуйста, Россия»: Желавший российским детям страданий Стубб взмолился о мире

Стубб попросил Россию остановить конфликт с Украиной на заседании СБ ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Президент Финляндии Александр Стубб обратился к России с просьбой прекратить боевые действия на Украине. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинскому конфликту.

«Пожалуйста, Россия, прекратите эту войну», — сказал Стубб.

Стубб призвал Европу говорить с Россией для понимания того, «что происходит»
Стубб призвал Европу говорить с Россией для понимания того, «что происходит»

Напомним, что в конце августа финский президент поддержал удары ВСУ по российским логистическим центрам, в том числе объектам Wildberries. Он называл такие атаки «целесообразной стратегией» и утверждал, что они усиливают давление на Москву и способны приблизить переговоры.

А ещё Стубб рассуждал о необходимости усилить давление на повседневную жизнь россиян, аргументировав это тем, что жители России и их дети должны страдать, что, по его мнению, приблизит завершение конфликта. В числе примеров он упоминал Москву, Санкт-Петербург и Крым, перебои с интернетом и другие бытовые трудности.

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Юрий Лысенко
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