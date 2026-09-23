«Пожалуйста, Россия»: Желавший российским детям страданий Стубб взмолился о мире
Стубб попросил Россию остановить конфликт с Украиной на заседании СБ ООН
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Президент Финляндии Александр Стубб обратился к России с просьбой прекратить боевые действия на Украине. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинскому конфликту.
«Пожалуйста, Россия, прекратите эту войну», — сказал Стубб.
Напомним, что в конце августа финский президент поддержал удары ВСУ по российским логистическим центрам, в том числе объектам Wildberries. Он называл такие атаки «целесообразной стратегией» и утверждал, что они усиливают давление на Москву и способны приблизить переговоры.
А ещё Стубб рассуждал о необходимости усилить давление на повседневную жизнь россиян, аргументировав это тем, что жители России и их дети должны страдать, что, по его мнению, приблизит завершение конфликта. В числе примеров он упоминал Москву, Санкт-Петербург и Крым, перебои с интернетом и другие бытовые трудности.
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