Президент Финляндии Александр Стубб обратился к России с просьбой прекратить боевые действия на Украине. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинскому конфликту.

«Пожалуйста, Россия, прекратите эту войну», — сказал Стубб.

Напомним, что в конце августа финский президент поддержал удары ВСУ по российским логистическим центрам, в том числе объектам Wildberries. Он называл такие атаки «целесообразной стратегией» и утверждал, что они усиливают давление на Москву и способны приблизить переговоры.