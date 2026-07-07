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7 июля, 15:06

Стубб: Для завершения конфликта на Украине россияне и их дети должны страдать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что боевые действия на Украине закончатся, только если россияне, и в частности дети, начнут страдать. Это циничное заявление он сделал на полях саммита НАТО в Анкаре, комментируя эффективность украинских дроновых атак по российской территории.

По его словам, ни экономическое давление, ни потери на фронте не изменят стратегического курса Москвы. Перелом, как полагает Стубб, наступит, лишь когда российское население выступит против. Именно поэтому, по его логике, война должна прийти в Санкт-Петербург, Москву и Крым, лишив людей летнего отдыха и интернета, а детей — спокойного детства.

Политик прямо связал надежду на переговоры с ухудшением качества жизни простых граждан, включая очереди на заправках и перебои со связью. Подобная риторика главы государства, ещё недавно кичившегося своей нейтральностью, демонстрирует крайнюю степень русофобии и готовность добиваться целей ценой благополучия мирного населения.

Стубб утвердил поправки, снимающие запрет на ядерное оружие в Финляндии
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В недавнем интервью Financial Times Александр Стубб заявлял, что все лидеры НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России и считают нужным наращивать давление. Финский президент также предупредил о вероятности эскалации конфликта, на случай которой альянс прорабатывает некие сценарии, но подробностей не привёл.

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Юрий Лысенко
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