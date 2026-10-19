«Его слова неправдивы»: Глава Минфина США резко ответил Зеленскому на обвинения из-за Starlink и разведданных
Бессент назвал безрассудными обвинения Зеленского в адрес США из-за Starlink
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Министр финансов США Скотт Бессент назвал безрассудными обвинения Владимира Зеленского в адрес администрации Дональда Трампа из-за ограничений спутниковой связи Starlink. Кроме того, глава американского Минфина отверг утверждения о прекращении передачи разведывательной информации Киеву. Об этом он заявил в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC News.
Поводом для резкой реакции стали слова Зеленского о возможной причастности американских властей к замедлению работы спутниковой связи, которую используют украинские военнослужащие.
«Я думаю, что обвинения Владимира Зеленского безрассудны», — заявил Бессент, комментируя предположения о роли администрации Трампа в возникших ограничениях.
Ведущая NBC News также попросила министра прокомментировать сообщения о приостановке обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом. Бессент призвал Зеленского осторожнее выбирать выражения и оспорил достоверность его заявлений.
«Ему нужно быть очень осторожным в таких высказываниях, ведь они неправдивы», — подчеркнул глава Минфина США.
Ранее Life.ru рассказывал, что Илон Маск, по информации The Telegraph, лично предложил Трампу ограничить работу военной системы Starshield для ВСУ. По данным издания, американский президент поддержал эту инициативу, после чего были введены ограничения скорости спутниковой связи.