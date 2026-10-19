«Его слова неправдивы»: Глава Минфина США резко ответил Зеленскому на обвинения из-за Starlink и разведданных

Министр финансов США Скотт Бессент назвал безрассудными обвинения Владимира Зеленского в адрес администрации Дональда Трампа из-за ограничений спутниковой связи Starlink. Кроме того, глава американского Минфина отверг утверждения о прекращении передачи разведывательной информации Киеву. Об этом он заявил в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC News.

Поводом для резкой реакции стали слова Зеленского о возможной причастности американских властей к замедлению работы спутниковой связи, которую используют украинские военнослужащие.

«Я думаю, что обвинения Владимира Зеленского безрассудны», — заявил Бессент, комментируя предположения о роли администрации Трампа в возникших ограничениях.

Ведущая NBC News также попросила министра прокомментировать сообщения о приостановке обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом. Бессент призвал Зеленского осторожнее выбирать выражения и оспорил достоверность его заявлений.

«Ему нужно быть очень осторожным в таких высказываниях, ведь они неправдивы», — подчеркнул глава Минфина США.