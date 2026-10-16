Telegraph: Маск лично предложил Трампу ограничить Starshield для ВСУ
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Американский предприниматель Илон Маск лично предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость спутниковой связи для украинских военных. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника, глава Белого дома поддержал инициативу, после чего Пентагон ввёл ограничения на работу военной системы Starshield.
Речь идёт о специализированной спутниковой сети компании SpaceX, которую украинские подразделения используют в том числе для управления беспилотниками. Ограничения затронули терминалы, установленные на быстро движущихся объектах. Сам Маск ранее пояснил, что Starshield находится под контролем правительства США, а решения об ограничении скорости и условий использования системы принимает американское военное руководство и в конечном счёте президент страны.
Напомним, в ночь на 14 октября украинские военные начали сообщать о потере связи при скорости движения терминалов свыше 160 километров в час. Это привело к сбоям в работе ударных беспилотников и дронов-перехватчиков. А сегодня Владимир Зеленский заявил, что ограничения на использование спутниковой связи Starlink украинскими военными до сих пор полностью не сняты. На пресс-конференции в Брюсселе он сообщил, что скорость соединения постепенно восстанавливается, однако прежние условия работы системы пока не вернулись.
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