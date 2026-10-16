Telegraph: Маск лично предложил Трампу ограничить Starshield для ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск лично предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость спутниковой связи для украинских военных. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника, глава Белого дома поддержал инициативу, после чего Пентагон ввёл ограничения на работу военной системы Starshield.

Речь идёт о специализированной спутниковой сети компании SpaceX, которую украинские подразделения используют в том числе для управления беспилотниками. Ограничения затронули терминалы, установленные на быстро движущихся объектах. Сам Маск ранее пояснил, что Starshield находится под контролем правительства США, а решения об ограничении скорости и условий использования системы принимает американское военное руководство и в конечном счёте президент страны.