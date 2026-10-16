Зеленский: Ограничения Starlink для ВСУ полностью не сняты

Ограничения на использование спутниковой связи Starlink украинскими военными до сих пор действуют, несмотря на постепенное восстановление скорости интернета. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе, где прокомментировал ситуацию с доступом ВСУ к системе американской компании SpaceX.

По его словам, скорость соединения действительно начали возвращать к прежним показателям, однако полностью ограничения ещё не отменены.