Зеленский: Ограничения Starlink для ВСУ полностью не сняты
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Ограничения на использование спутниковой связи Starlink украинскими военными до сих пор действуют, несмотря на постепенное восстановление скорости интернета. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе, где прокомментировал ситуацию с доступом ВСУ к системе американской компании SpaceX.
По его словам, скорость соединения действительно начали возвращать к прежним показателям, однако полностью ограничения ещё не отменены.
Напомним, ранее на Украине зафиксировали масштабный сбой в работе спутникового оборудования компании Илона Маска. Терминалы Starlink начали массово терять соединение при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Позднее советник Владимира Зеленского подтвердил, что американская компания SpaceX ввела ограничения на работу спутниковой связи, используемой ВСУ. По его словам, изменения оказались неожиданными для украинских военных и привели к срыву ряда операций.