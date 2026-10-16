«Европа не сможет»: Каллас признала отсутствие быстрой замены Starlink для Украины

Евросоюз не сможет в ближайшее время предоставить Украине полноценную замену американской системе спутниковой связи Starlink. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Украина действительно нуждается в Starlink. Но, к сожалению, в ближайшем будущем Европа не сможет заменить эту технологию», — признала дипломат.

По словам Каллас, Европейское оборонное агентство уже выявило ключевые пробелы в военных и технологических возможностях объединения. Теперь Брюсселю необходимо как можно быстрее восполнить этот дефицит, поскольку соответствующая инфраструктура нужна и самому Евросоюзу.

Заявление прозвучало на фоне перебоев со спутниковой связью, с которыми украинские военные столкнулись в ночь на 14 октября. По данным Financial Times, внезапные ограничения осложнили управление беспилотниками, снабжение подразделений и проведение некоторых боевых операций. Украинская сторона утверждала, что заранее об изменениях её не предупредили.

При этом проблемы затронули прежде всего военную систему Starshield, использующую технологии SpaceX. Илон Маск ранее пояснил, что, в отличие от коммерческого Starlink, она находится под контролем американского правительства.

Европейский спутниковый оператор Eutelsat располагает сетью OneWeb, однако её нынешних возможностей недостаточно для полноценной замены американской системы. Кроме того, переход потребовал бы замены части оборудования. Собственную защищённую спутниковую группировку IRIS² Евросоюз рассчитывает развернуть не раньше 2029 года.

Ранее Life.ru сообщал, что, по данным Reuters, распоряжение ограничить работу военной спутниковой системы Starshield для ВСУ поступило из Белого дома. При этом источники агентства не уточнили, кто именно инициировал решение, а в американской администрации заявили, что Дональд Трамп лично такого приказа не отдавал. К 15 октября связь на движущихся терминалах частично восстановилась, однако ограничения скорости сохранились. На фоне произошедшего в Конгрессе США пригрозили финансовыми мерами против ведомств, если подтвердится их причастность к перебоям.