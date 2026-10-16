В Конгрессе США пригрозили перекрыть финансирование ведомствам из-за отключения Starlink для ВСУ

Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик пригрозил добиваться прекращения финансирования федеральных ведомств США, если подтвердится их причастность к ограничению спутниковой связи Starlink для украинских военных. По его словам, Конгресс может использовать бюджетные полномочия против структур, которые не выполняют свои обязанности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Если мы начнём оставлять Украину без связи, последствия будут, можете мне поверить», — предупредил Фицпатрик. Он подчеркнул, что ведомства, ответственные за подобные решения, рискуют остаться без финансирования.

Поводом для резкого заявления стало срочное обращение заместителя посла Украины в США Дениса Сиеника к американским законодателям. По данным WSJ, он сообщил о внезапных ограничениях доступа ВСУ к военной версии Starlink, которые могли серьёзно осложнить проведение операций. В Киеве заподозрили, что решение могло исходить от администрации Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет.

Проблемы со спутниковой связью начались в ночь на 14 октября. Украинские военные пожаловались, что терминалы перестали работать при движении со скоростью свыше 160 км/ч, а позднее соединение стало пропадать уже при 60–70 км/ч. Ограничения затронули прежде всего беспилотники, из-за чего, по утверждениям украинской стороны, пришлось отменить несколько операций.

Как сообщает Reuters, источники связывают введение ограничений с распоряжением из Белого дома. При этом американские власти публично не подтвердили, кто именно санкционировал изменения. Илон Маск ранее пояснял, что военная система Starshield находится под контролем Правительства США, тогда как коммерческим Starlink управляет SpaceX.

Позднее украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили о восстановлении работы Starshield во время движения. Причины первоначальных ограничений при этом окончательно не установлены.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ начали искать альтернативу Starlink после перебоев со спутниковой связью. Украинские военные также пытались добиться отмены ограничений через американское военное руководство, поскольку изменения затронули управление беспилотниками и выполнение боевых задач.