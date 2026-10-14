ВСУ начали искать замену Starlink после ограничений работы терминалов

Украинские военные начали искать альтернативу спутниковой системе Starlink и пытаются через американских военных добиться снятия ограничений на её использование. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника, а перебои в работе оборудования подтверждает агентство Reuters.

По информации издания, ВСУ пытаются урегулировать возникшую проблему по военным каналам связи с Вашингтоном. Одновременно украинская сторона рассматривает другие способы обеспечения подразделений спутниковым интернетом. Конкретные варианты замены американских терминалов собеседник журналистов не назвал.

Проблемы начались в ночь на 14 октября, когда устройства Starlink стали терять соединение при движении со скоростью свыше 160 километров в час. О неполадках ранее сообщил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. По его словам, из-за внезапных ограничений украинские военные не смогли выполнить ряд важных боевых задач.

Как выяснилось, изменения затронули прежде всего Starshield — специализированную военную версию спутниковой системы компании SpaceX. Её используют в том числе для управления беспилотниками, которым необходимо сохранять связь во время скоростного полёта.

Примечательно, что Киев ещё до нынешнего инцидента задумался о собственной системе спутникового интернета. Как писал Life.ru, Зеленский объявил о разработке украинского аналога Starlink под названием Similar. По его словам, у специалистов уже появились первые наработки, однако технические характеристики и сроки запуска проекта не раскрывались.